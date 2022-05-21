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Виктор Кудряшов побывал в Тольятти на строящемся объекте – городской набережной

21 мая 2022 15:06
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Первый этап работ на Тольяттинской набережной планируют завершить уже осенью.

В пятницу, 20 мая 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с министром строительства региона Николаем Плаксиным побывал в Тольятти на строящемся объекте – городской набережной.

Глава регионального кабмина оценил ход реализации проекта и на месте провёл совещание по рабочим вопросам. С подрядчиками, представителями ресурсоснабжающих организаций и администрации Тольятти обсудили соблюдение графика работ, подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, к сетям электроснабжения.
Новая набережная будет трёхуровневой. Предполагается, что тольяттинцы смогут отдыхать здесь в любое время года. Зимой на благоустроенном берегу Волги расположится снежный городок, места для катания на коньках, лыжах и тюбингах. Летом – зоны отдыха, амфитеатр, детские и спортивные площадки.

Сейчас полным ходом идут работы по строительству первой очереди набережной – участка протяженностью 711 метров от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания. Выполнен демонтаж старых конструкций, построены подпорные стенки, идёт строительство амфитеатра, лестничных сходов, сетей ливневой и бытовой канализации, освещения и электроснабжения. Завершены монолитные работы, строители приступают к благоустройству, высаживают деревья. Первый этап планируют завершить уже осенью.

Решение о включении этого объекта в План мероприятий по празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ было принято Президентом страны Владимиром Путиным. Средства на объект были выделены из федерального бюджета на условиях софинансирования из областной казны. Ускорить решение вопроса стало возможным благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова – регион выполнил все необходимые для этого условия. Глава области лично курирует проект.

«Строительство будет идти в три этапа, и мы год за годом до 2024 года планируем реализовать проект полностью. В Тольятти появится просто прекрасное место, которое вполне сможет конкурировать с Самарской набережной, а, может быть, даже в чем-то ее и превзойдёт. Сегодня мы обсудили рабочие вопросы, которые всегда возникают при строительстве крупных объектов. Уверен, что мы их решим», - отметил Виктор Кудряшов. Второй этап набережной – это территория от спортивной гавани до пирса и третий этап – от пирса до восточного пляжа включительно. Общая протяженность новой тольяттинской набережной составит 3700 метров, на 66 гектарах прибрежной зоны планируется выполнить благоустройство.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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