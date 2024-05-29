В Волжском районе на месте ДТП с участием мотоциклиста погибли три человека

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавили и опрасили очевидцев происшествия, провели иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

28.05.2023 на территории Волжского района по предварительной информации в 23:15 на автодороге "Волжский-Курумоч-Урал" произошло столкновение двух транспортных средств, легкового автомобиля и мотоцикла. На месте происшествия погибло 3 человека. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.