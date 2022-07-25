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В Тольятти разработали уникальную систему защиты птиц от удара током на ЛЭП

25 июля 2022 17:28
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Команда научно-производственного предприятия «АВИС» получила грант от Фонда содействия инновациям.

Команда научно-производственного предприятия «АВИС» (г.о. Тольятти) разработала уникальную систему защиты птиц от удара током на линиях электропередач и получила грант от Фонда содействия инновациям.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе создаются все необходимые условия для реализации инновационных проектов. НПП «АВИС» занимается разработкой и производством специальной электротехнической продукции для высоковольтной энергетики. Птицезащитные устройства, созданные командой высококвалифицированных инженеров и технологов, призваны предотвращать гибель птиц и аварийные ситуации на линиях электропередач.

«В Самарской области мы создали всю необходимую инфраструктуру для взращивания новых высокотехнологичных проектов и поддержки проектов опытных команд. Взаимодействие с Фондом содействия инновациям позволяет стартапам привлекать федеральные средства на развитие, нанимать персонал, закупать необходимое оборудование, а также получить необходимую менторскую поддержку. Через региональное представительство Фонда в технопарке «Жигулевская долина» можно оформить заявку на получение грата от 500 тысяч до 30 миллионов рублей в зависимости от стадии разработки. Любой предприниматель может обратиться к нам за профессиональной консультацией и помощью в оформлении необходимых документов», - заверил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприятие «АВИС» приняло участие в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ) с проектом освоения производства новых птицезащитных устройств для энергосистем России и Зарубежья. Устройства имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от аналогов – специально подобранные материалы, уникальные конструктивные решения, быстрота монтажа и высокий срок эксплуатации.

«Размер гранта в конкурсе «Коммерциализация» составил 10 миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение оборудования и оснастки для производства новых видов продукции. Наш совет коллегам-предпринимателям – пробуйте, всегда есть возможность получить поддержку от Фонда», - прокомментировал директор НПП «АВИС» Владимир Цитцер.

Проконсультироваться по программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) можно в региональном представительстве, расположенном в технопарке «Жигулевская долина». Единый номер: 8(8482) 93-00-93.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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