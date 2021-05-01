В Тольятти открылась масштабная экспозиция «Дорога истории – наша Победа»

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В Тольятти в Парковом комплексе истории техники им. К.Г.Сахарова на площадке «Депо» открылась новая выставка «Дорога истории – наша Победа».

Это ряд тематических зон, представляющих фронт и тыл Великой Отечественной войны. На выставке происходит интерактивное общение зрителя с объектами предметного дизайна, имитирующими элементы натуральной природы или социальной среды. Здесь появились арт-объекты, демонстрирующие быт и особенности жизни в военное время в тылу и на фронте.

Выставка погружает зрителя в героическое прошлое нашей страны. Используются не только образы, но и звук, фото и кинодокументы той эпохи. Экспозиция представляет возможность, заглянуть в цеха военного завода, побывать на линии фронта, в солдатской землянке, коммунальной квартире, в детском саду и классе советской школы, рассмотреть обстановку комнаты в блокадном Ленинграде.

Площадка условно «разделена» на тематические зоны. В каждой тематической зоне – неповторимая атмосфера, сочетающая в себе историческую правду и творческую работу множества людей.

Ежедневно более 100 человек будут создавать атмосферу довоенного, военного времени и, конечно же, долгожданной Победы. Все посетители увидят постановочные сцены и смогут принять участие в тематических мастер-классах, которые будут работать с 11.00 до 18.00.

Новая выставка будет работать с 1 по 7 мая, она предназначена для семейного просмотра и располагается на открытом воздухе, а также в здании железнодорожного депо. Экспозицию можно будет посетить бесплатно.