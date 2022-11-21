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В Тольяттинском краеведческом музее завершилась реконструкция фондохранилищ. Реализовать проект «Музейные ценности. Сохраняем для будущего» удалось благодаря поддержке благотворительного фонда «Татнефть».

В рамках проекта в течение 2022 года в музее были переоборудованы 4 фондохранилища, где установлены комплексы универсальных специализированных систем для хранения, в том числе, передвижные, по индивидуальным чертежам. По словам сотрудников музея, благодаря новому оборудованию полезная площадь музейного хранилища увеличилась на более чем 200 метров и треть музейного фонда (24 500 экспонатов) удалось разместить с использованием нового оборудования, а наполнение остальных фондохранилищ было оптимизировано. Новые эргономичные системы хранения плотно закрываются, не пропускают пыль и свет, покрыты специальной краской, которая не дает химических испарений.

- Участие в конкурсе социальных программ благотворительного фонда «Татнефть» было для нас первым и отрадно, что завершилось победой. Гранатовая поддержка позволила воплотить нашу давнюю идею по созданию современных систем хранения. Из-за смены оборудования в лучшую сторону изменился климат в фондохранилищах. Теперь музейные предметы хранятся в прекрасных, соответствующих всем нормам условиях, - отметила директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Ланкова.

Также по итогам реализации проекта у сотрудников музея появилась возможность включить в экскурсионную программу элементы интерактива по трем обновленным хранилищам. Гостям будут показывать коллекции ценных бумаг, предметов быта и техники. В числе первых посетителей оказались представители общественности и предприятия «Тольяттикаучук», представляющие «Татнефть» на территории г.о. Тольятти.