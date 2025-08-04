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15 августа в 14.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится торжественное открытие историко-краеведческой выставки «Дорога к Храму».

Выставка приурочена к юбилею первого в истории Православия в Ставрополе (Тольятти) Правящего архиерея Тольяттинской Епархии – Преосвященного Нестора, епископа Тольяттинского и Жигулёвского.

На выставке будут представлены предметы из собраний Тольяттинской Епархии, а также из личных коллекций Управляющего Тольяттинской епархией Правящего архиерея Нестора, иллюстрирующие его издательскую, просветительскую, научную, миссионерскую деятельность.

Также будет презентован документальный фильм, рассказывающий о жизненном и духовном пути, «пути к Храму», епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора и о становлении Тольяттинской Епархии.

Выставка будет работать с 16 августа 2025 г. по 31 января 2026 г.

Организаторы: Тольяттинский краеведческий музей и Тольяттинская Епархия.