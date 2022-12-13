В Тольятти состоится открытие большой Рождественской ёлки

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19 декабря 2022 года, в день Святого Николая, в Академии Святителя Алексия состоятся праздничные мероприятия.

9.00 - праздничная литургия в храме Трех Святителей

14.00/15.00 - Рождественское вертепное представление (малый зал Филармонии Академии Святителя Алексия)

15.30 - торжественное открытие Рождественской ёлки, театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничная вечёрка

16.00 - обмен подарками ко дню Святого Николая, ярмарка сувениров (студенческий клуб "Восточная башня")

Мероприятия проводятся в рамках проекта "Благодатное лето. Жигули-2022", поддержанного фондом президентских грантов.