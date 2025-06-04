В Тольятти снесут стихийный рынок на улице Автостроителей

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В Тольятти стартовали работы по сносу незаконного рынка на улице Автостроителей в Тольятти. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Илья Сухих. Работы ведут вместе с судебными приставами и сотрудниками правоохранительных органов.

— Решение суда по иску администрации Тольятти об освобождении земельного участка было вынесено достаточно давно, — напомнил Илья Сухих.

Владелец рынка пытался оспорить это решение, но тщетно.

На демонтаж здания, по расчетам властей, уйдет не меньше двух недель.

В комментариях к посту мэра тольяттинцы поддерживают это решение и просят навести порядок и в других местах, пишет Самара-КП.