В Тольятти по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Никонова

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в этом году в Тольятти запланирован капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга).

Дорога является одной из главных транспортных артерий в поселке Шлюзовом, возникшем при строительстве Куйбышевской ГЭС в 50-х гг. прошлого века. Трасса обеспечивает подъезд к промышленным предприятиям, расположенным на территории поселка: Тольяттинский судоремонтный завод, Тольяттинский механический завод, заводы железобетонных изделий «Опытный завод СМиК» и Левобережный ЛЗЖБИ, мукомольный комбинат ЖИТО, предприятие ВАЗИНТЕРСЕРВИС, ж/д станция Жигулёвское море.

Протяженность объекта составляет 4,25 км. Проектом предусмотрено усиление существующей дорожной одежды, доработка земляного полотна в части съездов и устройство новой дорожной одежды. Верхний слой уложат с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-20.

Общая стилистика построенных в 1950-х годах зданий в посёлке Шлюзовом уникальна, они относятся к стилю советского классицизма, поэтому проектом капитального ремонта, предусмотрено благоустройство территории, прилегающей к дороге: устройство газонов, и тротуаров, бортовых камней, автобусных остановок с установкой новых павильонов и освещения.

Напомним, что в 2020 году, на средства дорожного нацпроекта, в поселке Шлюзовом, капитально отремонтировали автодорогу по улице Ингельберга от улицы Никонова до переулка Ученический.

Всего, в 2022 году в Тольятти, по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние 10 участков улиц протяженностью 20,69 км.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Фото: правительство СО