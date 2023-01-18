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18 января в Тольятти началась реализация проекта «Планета доверия», который направлен на поддержку горожан, имеющих детей, а также тех, кто намерен принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В течение 2023 года тольяттинцы смогут обратиться в службу доверия для оказания бесплатных консультаций от высококвалифицированных психологов и педагогов.

Инициатором проекта выступает АНО ДО «Планета детства «Лада», получившая грант на создание в Тольятти службы поддержки для родителей. Педагоги-психологи, учителя-дефектологи и воспитатели помогут семьям разобраться в затруднительных ситуациях и предоставят действенные рекомендации по воспитанию и развитию детей в возрасте от 0 до 18 лет.

- Проект «Планета доверия» реализуется в Тольятти уже третий год. За это время услугами нашей службы воспользовались более 20 000 семей. Количество жителей, обратившихся к нам за помощью, только растет, однако не это главное. В этом году мы сосредоточили все наши ресурсы и усилия на том, чтобы повысить доступность и качество оказываемых услуг. Для удобства горожан мы открыли в городе сразу несколько консультационных пунктов, - рассказала главный инициатор проекта, директор АНО ДО «Планета детства «Лада» Ольга Корабельникова.

С 18 января специалисты службы «Планета доверия» оказывают консультативную помощь по следующим адресам:

- детский сад № 198 «Вишенка» (улица Свердлова, 1а);

- детский сад № 173 «Василек» (ул. Маршала Жукова, 17);

- детский сад № 186 «Вазовец» (улица Ворошилова, 65а);

- проспект Степана Разина, 44;

- проспект Степана Разина, 53, сообщает администрация Тольятти.

Фото: администрация Тольятти