В Тольятти идет реконструкция набережной

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Реконструируемый объект представляет собой существующую территорию, расположенную в Автозаводском районе города Тольятти. Протяженность набережной составляет более трех километров.

На реализацию объекта выделены средства из областного и федерального бюджетов.

Заказчиком объекта «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти» выступают ГКУ СО «Управление капитального строительства», а подрядчиком компания АО «Волгатрансстрой-9».

Подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению существующих берегоукреплений и лестничных спусков, по организации трех уровней планировочной структуры набережной с современными элементами инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание ландшафтного террасного парка, который станет местом для отдыха и занятия спортом, а также зоной проведения культурно-развлекательных мероприятий. Новая набережная будет доступна для всех жителей и гостей города, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

В настоящее время ведутся работы по возведению строительного городка, также строители приступили к демонтажу подпорной стенки №1 и лестниц.