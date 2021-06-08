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В Тольятти идет реконструкция набережной

8 июня 2021 15:03
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В настоящее время ведутся работы по  возведению строительного городка, также строители приступили к демонтажу подпорной стенки №1 и лестниц.

Реконструируемый объект представляет собой существующую территорию, расположенную в Автозаводском районе города Тольятти. Протяженность набережной составляет более трех километров.

На реализацию объекта выделены средства из областного и федерального бюджетов. 

Заказчиком  объекта «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти» выступают ГКУ СО «Управление капитального строительства», а подрядчиком компания АО «Волгатрансстрой-9». 

Подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению существующих берегоукреплений и лестничных спусков, по организации трех уровней планировочной структуры набережной с современными элементами инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание ландшафтного террасного парка, который станет местом для отдыха и занятия спортом, а также зоной проведения культурно-развлекательных мероприятий. Новая набережная будет доступна для всех жителей и гостей города, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения. 

В настоящее время ведутся работы по  возведению строительного городка, также строители приступили к демонтажу подпорной стенки №1 и лестниц.

 

Теги: реконструкция набережной Тольятти

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