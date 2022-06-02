В День города в Тольятти наградят победителей одной из самых известных парусных регат Жигулевского моря

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В эти выходные состоится завершающая 4-я гонка старейшей парусной регаты Тольятти - Кубок К. Гуняшова. В ней в составе 12 экипажей примут участие 63 спортсмена. Маршрут гонки: Тольятти-Ульяновск-Тольятти. Это 130 морских миль (240 км), которые спортсмены обычно проходят примерно за 1,5 суток (скорость зависит от погоды - все яхты парусные).

Старт гонки состоится в пятницу 3 июня в 20:00 в акватории Куйбышевского водохранилища напротив памятника Татищеву. Прогнозируется, что все участники гонки финишируют до 16:00 воскресенья 5 июня, а награждение победителей состоится в 17:00 в День города Тольятти на территории яхт-клуба «Дружба».

Кубок К. Гуняшова — одна из самых известных регат крейсерских яхт в Тольятти. С неё на Жигулевском море официально начинается каждый новый парусный сезон. Традиционно в рамках регаты проводятся 4 гонки: 1-я гонка Тольятти - Сенгилей (длина дистанции 55 м. миль); 2-я гонка в акватории Сенгилея (длина дистанции 10 м. миль); 3-я гонка Сенгилей - Тольятти (длина дистанции 43 м. мили); 4-я гонка Тольятти - Ульяновск - Тольятти (длина дистанции 130 м. миль). Первые три гонки регаты Кубок К. Гуняшова проводятся в последние выходные мая, а 4-я заключительная и самая длинная - в первые выходные июня.

Как рассказал президент Самарской областной Федерации парусного спорта Евгений Козлов, «Регата Кубок К. Гуняшова ежегодно проводится в акватории Куйбышевского водохранилища с 1985 года в память о Кондрате Тихоновиче Гуняшове - легенде парусного спорта Тольятти и главе конструкторского бюро азотно-тукового завода (нынешнего "КуйбышевАзота"). Кубок К. Гуняшова является старейшей регатой в регионе, проводимой без перерывов уже почти 40 лет (регата этого года 38-я по счету). Цель соревнований: популяризация и развитие парусного спорта, укрепление спортивных связей, повышение мастерства спортсменов».

Кстати, штаб-квартира Самарской областной Федерации парусного спорта неслучайно базируется в Тольятти. «Большинство парусных соревнований Самарской области, - рассказывает президент федерации Евгений Козлов, - проводятся в акватории Куйбышевского водохранилища. Вслед за Кубком Гуняшова в нашем регионе состоится 38-я Усинская регата, затем Чемпионат Приволжского федерального округа, Первенство округа, различные этапы Кубков России в классах 29-й, 420, Лазер-Радиал, Финн и другие соревнования».

Всего в календаре Самарской областной Федерации парусного спорта на 2022 год запланировано 19-ть областных межрегиональных и Всероссийских соревнований и около 15-ти крейсерских регат. Многие из них с большим количеством участников: в крейсерских регатах обычно участвует до 100 яхтсменов, а в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях до 300 и более.

«Проводимые соревнования продемонстрируют, что паруса – это очень красивый, зрелищный и, главное, доступный спорт» - говорит Евгений Козлов.