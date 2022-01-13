Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за сообщений о минировании эвакуируют школы
В Самаре из-за сообщений о минировании эвакуируют школы
В Самаре построят высотку для обманутых дольщиков
В Самаре построят высотку для обманутых дольщиков
В четырех самарских храмах собираются сделать купели на Крещение
В четырех самарских храмах собираются сделать купели на Крещение
Для 45% жителей Самарской области 2021 год был хуже 2020-го
Для 45% жителей Самарской области 2021 год был хуже 2020-го
Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку
Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку
Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день
Сельскую ипотеку в Самарской области регистрируют за один день
Значительный рост числа заразившихся "омикроном" в России ожидается в течение ближайших недель
Значительный рост числа заразившихся "омикроном" в России ожидается в течение ближайших недель
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,89%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,89%
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.53
-0.31
EUR 84.67
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,89%

13 января 2022 10:48
106
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,89%

По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан  на 13.01.2022 г. составила 3509 чел., из которой  63,2 % приходится на женщин, 12,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 16,8 % - граждан предпенсионного возраста. 5,6 % - уволенные по сокращению штата. 5,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.  

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 113  чел., из которых трудоустроено 100 чел. Получили статус безработного 15 чел. 

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 61 горожанину, по социальной адаптации – 2 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,89%.

На 13.01.2022 г. 10 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 

251 чел. заняты неполную рабочую неделю, 271 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 10316 работниках, из которой  66,0  % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила  0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
99
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022  13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
441
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
12 января 2022  13:00
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
404
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
409
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
11 января 2022  13:18
Еще 208 жителей Самарской области заболели коронавирусом
587
Весь список