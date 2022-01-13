Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,89%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 13.01.2022 г. составила 3509 чел., из которой 63,2 % приходится на женщин, 12,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 16,8 % - граждан предпенсионного возраста. 5,6 % - уволенные по сокращению штата. 5,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 113 чел., из которых трудоустроено 100 чел. Получили статус безработного 15 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 61 горожанину, по социальной адаптации – 2 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,89%.

На 13.01.2022 г. 10 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

251 чел. заняты неполную рабочую неделю, 271 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 10316 работниках, из которой 66,0 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.