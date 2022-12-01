Тольяттинским школьникам напомнили о важности ПДД

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Сотрудники ГИБДД Тольятти посетили МБУ «Школа №86», чтобы напомнить детям о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Дорожные полицейские рассказали ребятам об особенностях перехода проезжей части. Объяснили детям, какую опасность таит в себе дорога, и как правильно вести себя на улице и во дворе дома. Особое внимание детей было обращено на необходимость использования световозвращающих элементов на верхней одежде, которые особенно необходимы сейчас, когда световой день короче темного времени суток.

А еще дети смогли ознакомиться с устройством и работой автомобиля дорожно-патрульной службы ГИБДД, узнать о работе и особенностях службы сотрудников ДПС, а также сделать на память фото с инспектором ГИБДД и в патрульной автомашине.