Тольяттиазот провел интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти

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«Тольяттиазот» провел второй этап масштабного проекта «Планета ТОАЗиЯ» — интеллектуальные соревнования среди школьников Тольятти. Участие в игре приняли 12 команд из образовательных учреждений города. Школьники Комсомольского района и пос. Поволжский, а также первокурсники химико-технологического колледжа проверяли свои знания по химии, краеведению и истории ТОАЗа.

Игра в формате брейн-ринга включала 100 вопросов: старшеклассники определяли названия химических свойств и веществ, называли имена ученых и их открытия, отвечали на видеозагадки сотрудников предприятия. Предметом обсуждения стали исторические факты о городе и «Тольяттиазоте»: ход строительства, выпуск продукции, его корпоративная культура и ценности.

Наблюдателями и экспертами игры выступили представители администрации города, ТОАЗа и Тольяттинского краеведческого музея. Они презентовали всем участникам брейн-ринга краеведческое лото. Его разработка стала возможной благодаря грантовому конкурсу ТОАЗа «Химия добра», и сегодня оно используется на уроках краеведения в образовательных учреждениях города.

Победителями соревнований стала школа №25 из пос. Поволжский. Второе место — у кадетской школы №55, бронза — у лицея №60. Победителям вручили химическую лабораторию и комплекты измерительных приборов по естествознанию.