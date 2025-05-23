Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона

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Участок земли общей площадью 9,2 га на первой линии полуострова Копылово в Тольятти выставлен на открытый аукцион. Лот предназначен для строительства загородного курортного клуба.

Территория находится в экологически чистой локации в черте города, имеет прямой выход к Волге и пляжу. На участке установлена трансформаторная подстанция с возможностью увеличения подключенной электрической мощности, обеспечение водоснабжением за счет скважины. В настоящее время здесь расположены несколько объектов общей площадью 413,4 кв.м.

Согласно концепции проекта «Копылово-парк», на территории предлагается разместить 63 индивидуальных шале с личными участками. Туристический комплекс предполагает строительство 30 гостевых домов, круглогодичного и летнего ресторанов, банного комплекса, детского плей-хаба, зоны workout, площадки для релаксации и занятий йогой, оборудованной территории для выгула животных.

Инвестор сможет получить доход как от продажи отдельных участков с готовыми домами, так и от круглогодичной аренды гостевых домов. Возможна также последующая продажа готового гостиничного бизнеса.

Адрес: Самарская обл, Тольятти, Комсомольский р-н, полуостров Копылово.

Открытый аукцион состоится 19 июня на федеральной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online в форме открытого аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня.

Начальная цена актива - 210 млн рублей.

Копылово - песчаный полуостров на левом берегу Волги, ниже Жигулевского водохранилища. С полуострова открывается живописный вид на Жигулёвские горы. Полуостров покрывает смешанный лес. На противоположной стороне реки расположены главные природные достопримечательности Самарской области: национальный парк «Самарская Лука», гора Стрельная, Молодецкий курган, Каменная Чаша.

Полуостров является популярной туристической и рекреационной локацией: на нем расположены гостиницы, пляжи, базы отдыха «Тихая Гавань», «Волна», «Импульс», «Росинка», оздоровительный центр «Купала».

Въезд на полуостров возможен на автомобиле с федеральной трассы «Урал» М5. С городом локацию связывает автобусный маршрут. Действует пассажирская паромная переправа из микрорайона Шлюзовой. Расстояние до аэропорта «Курумоч» 54 км, до железнодорожного вокзала - 35 км.