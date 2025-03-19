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Технопарк «Жигулёвская долина» – в тройке лучших регоператоров Фонда «Сколково»

19 марта 2025 16:40
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В Фонде «Сколково» отметили, что «Жигулёвская долина» проводит активную деятельность по привлечению инвестиций для резидентов – участников проекта Сколково.

«Жигулевская долина» заняла 2 место рейтинга региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2024 года. Вручение награды состоялось сегодня, в Москве, на конференции «Сколково регионы. Пространство технологических лидеров».

«Наша большая команда во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает над созданием всех условий и возможностей для развития инновационного бизнеса, разработки и вывода на рынок новых технологических продуктов, «приземления» федеральных инструментов поддержки. Мы благодарны команде технопарка и коллегам из Фонда «Сколково»! Работаем дальше!», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Фонде «Сколково» отметили, что «Жигулёвская долина» проводит активную деятельность по привлечению инвестиций для резидентов – участников проекта Сколково, а также участвует в мероприятиях Фонда, направленных на развитие технологического предпринимательства. В 2024 году технопарк стал организатором регионального этапа Стартап-тура Сколково.

«Хочу поблагодарить наши стартапы, нашу команду, наших партнеров - университеты, с которыми мы активно взаимодействуем в сфере науки и технологического предпринимательства. Благодарю наше региональное правительство, которое всё это время ритмично ставило задачи и ритмично контролировало их исполнение. Ну и, конечно же, спасибо экосистеме Фонда «Сколково», которая для нас уже является родной», - подчеркнул в ходе церемонии награждения руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Как региональный оператор Фонда технопарк оказывает поддержку инновационным предпринимателям Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей. Сегодня количество участников фонда «Сколково», получивших этот статус через «Жигулевскую долину», составляет 80 компаний, в том числе 63 - из Самарской области.

Статус резидента «Сколково» дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. «Жигулёвская долина» получила этот статус в 2018 году и несколько лет подряд входит в ТОП-3 регоператоров

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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