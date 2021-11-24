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24 ноября технопарк «Жигулевская долина» посетили представители Белорусской Универсальной Товарной Биржи. Целью визита делегации стало знакомство с проектами резидентов технопарка для возможного привлечения их на свою площадку.

Визит был организован Торгово-промышленной палатой Самарской области.

Сторону Республики Беларуси на встрече представляли заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Герман Пузырный и ведущий специалист управления ВЭД Алексей Дыкуша.

В Конгресс-центре «Жигулевской долины» делегацию встречал заместитель директора оператора инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО» Игорь Смирнов, рассказав о возможностях экосистемы «Жигулевской долины» и инновационного профиля региона. Гости также посетили экспозицию резидентов, отметив масштабы инфраструктуры и инвестиционных возможностей технопарка.

- Белорусская Универсальная Товарная Биржа (БУТБ) - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе и единственная в Беларуси. Торги здесь идут по секциям металлопродукции, сельхозпродукции, лесопродукции, промышленных и потребительских товаров, - отметил в ходе приветственного слова Герман Пузырный, - Биржа работает более 16 лет. Сегодня на нашей торговой площадке представлено более 26 тыс. компаний из 68 стран, из которых более 2650 - из России. Товарооборот Биржи составляет более 2,5 млрд долларов в год, совершается более 400 000 сделок в год. Очевидно, что мы представляем дополнительный экспортный потенциал для российских компаний и заинтересованы в привлечении на нашу площадку инновационных компаний «Жигулевской долины».

Далее состоялся презентационный блок от представителей компаний-резидентов технопарка - ООО «Инструм-Рэнд», ООО «ИСП, ООО «Митра», ООО «Редроллер» и ООО «Венс».

- «Жигулевская долина» включена в реестр технопарков Союзного государства России и Республики Беларусь. Основными направлениями для сотрудничества для нас являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники. Для оператора инновационной деятельности - это дополнительная возможность представить инновационную продукцию Самарского региона на рынке Республики Беларусь, и мы, конечно, этой возможности не упустим.

Многие резиденты «Жигулевской долины» уже нашли точки взаимодействия с Республикой Беларусь и сегодня этот список пополнился - несколько компаний, участвующих во встрече, подтвердили свои намерения разместить свою продукцию на Бирже", - отметил Игорь Смирнов, подводя итоги встречи.

Фото: пресс-служба технопарка