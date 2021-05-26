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Строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» на месте оценил Виктор Кудряшов

26 мая 2021 23:20
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Председатель Правительства СО провёл на OЭЗ совещание, где обсудили ряд рабочих вопросов.

Строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» - на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова и правительства СО. Ход работ на месте оценил глава регионального кабинета министров Виктор Кудряшов.

Строительство ведётся в три этапа.

В настоящее время завершён первый - строительство соединительной стрелки, примыкающей к инфраструктуре станции Тольятти.

Работы на втором и третьем этапах идут по графику.

 

Председатель Правительства СО провёл на OЭЗ совещание, где обсудили ряд рабочих вопросов.

«Нерешаемых вопросов, связанных с реализацией проекта, нет. Определены подрядчики, установлены сроки. Прошу тщательно эти сроки соблюдать»,- обратился к участникам совещания, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики СО, 

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Теги: ж/д ветка к ОЭЗ «Тольятти» ход строительства

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