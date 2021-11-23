Современный стадион на 15 тысяч зрителей появится на набережной в Тольятти

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Современный стадион на 15 тысяч зрителей со спортивной инфраструктурой появится на набережной в Автозаводском районе Тольятти.

2 ноября 2021 года было заключено Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Тольятти, Акционерным обществом «Акрон Холдинг» и Самарским областным фондом жилья и ипотеки в целях комплексного развития территории Прибрежного парка Тольятти.

«Акрон Холдинг», для которого поддержка и развитие детского и профессионального футбола на территории Самарской области является одним из приоритетных направлений социальной политики компании, вышел с инициативой о строительстве современного футбольного стадиона вместимостью 15 000 зрителей.

Наличие собственного стадиона, соответствующего требованиям премьер-лиги – важная часть стратегии развития ФК «Акрон». На территории планируется разместить необходимые объекты спортивной инфраструктуры: разминочные футбольные поля, крытый манеж, медицинский спортивный центр, помещения для телевизионной студии, объекты для обслуживания и эксплуатации спортивных объектов.

Инициатива была поддержана Правительством Самарской области, Фондом и Администрацией Тольятти. В качестве территории для размещения стадиона и объектов спортивной инфраструктуры предложена часть земельного участка Прибрежного парка площадью 16 га.

Генеральный директор «Акрон Холдинг» Павел Морозов прокомментировал подписание соглашения: «Благодарен председателю правительства самарской области Кудряшову Виктору Владиславовичу, министерству строительства, министерству экономического развития и инвестиций, руководству СОФЖИ и городской администрации за максимальное содействие в заключении этого соглашения. Возведение стадиона в Тольятти – один из важнейших этапов стратегии развития ФК «Акрон», а территория Прибрежного парка имеет огромный потенциал, чтобы стать местом притяжения жителей. Наша цель - сделать это место значимым и максимально комфортным для горожан. Уже в ближайшие годы болельщики смогут прийти на первый матч «Акрона» в Тольятти».

В настоящий момент «Акрон Холдинг» ведет разработку эскизного проекта и подготовительные работы к предстоящему проектированию спортивных объектов.

Земельный участок, предназначенный для размещения стадиона и объектов спортивной инфраструктуры, будет сформирован после подготовки необходимых документов территориального планирования: генерального плана города, правил землепользования и застройки, проекта планировки и межевания территории, которые в соответствии с действующим законодательством будут представлены на общественное обсуждение в виде публичных слушаний.