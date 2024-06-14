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Резидент «Жигулёвской долины» внедряет новые технологии в сфере культуры и диагностики здоровья

14 июня 2024 15:28
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Недавно компания «Айтеко Технолоджи» приняла участие в мультиформатном мероприятии в сфере велнеса и активного образа жизни «Фитнес РОССИИ 2024» в Инновационном центре Сколково.

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» – компания «Айтеко Технолоджи», специализирующаяся в сфере разработки и изготовления интерактивного мультимедийного оборудования, внедряет новые технологии в сфере культуры и диагностики здоровья.

 Недавно компания приняла участие в мультиформатном мероприятии в сфере велнеса и активного образа жизни «Фитнес РОССИИ 2024» в Инновационном центре Сколково. Там она представила посетителям программно-аппаратный терминал для оценки состояния здоровья человека «Здоровье» и санитайзер для бесконтактной дезинфекции рук «СМЕКОР 4.0».

«Здоровье» – это функциональная система тестирования, которая содержит алгоритм автоматического перекрестного анализа. Устройство осуществляет оценку здоровья человека. Полученные данные можно увидеть в 3D-визуализации.

На выставке все желающие смогли с помощью терминала буквально за одну минуту провести сегментарный анализ состава тела, оценку микроциркуляции, сердечно-сосудистой системы, уровня стресса и утомления, функциональной нагрузки на позвоночник, увидеть комплексную интегральную оценку в велнесс-баллах. Посетители получили рекомендации по питанию, СПА-процедурам, фитнес-тренировкам.

Ещё одна любопытная разработка «Айтеко Технолоджи» – комплекс «Виртуальная примерочная», который был размещен в объекте культурного наследия – старинном прусском замке Тевтонского рыцарского ордена «Вальдау» в Калининградской области.

«Виртуальная примерочная» представляет собой технологию дополненной реальности (AR) и работает в комплекте с программно-аппаратным комплексом AR-Селфи. Туристы могут примерять образ исторического героя в цифровом варианте. Интерактивный комплекс делает фото пользователя в роли персонажа, которое посетитель музея может направить себе на почту или ссылкой в соцсеть. «Виртуальная примерочная» позволяет посетителям музеев глубже погрузиться в разные эпохи и получить представление о жизни людей в различных исторических периодах.

Технология разрабатывается ООО «Айтеко Технолоджи» с учетом данных, полученных в результате тестирования огромного количества разнообразных моделей. Как отметили в компании, программное обеспечение может быть задействовано не только в сфере культуры, но и в других сферах – например, в индустрии моды.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В настоящее время в технопарке реализуют высокотехнологичные проекты более 300 резидентов.

 

Пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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