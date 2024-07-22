Ретро-фестиваль «Жигули» в Тольятти собрал более 11,5 тысяч человек и полторы сотни исторических авто

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20 июля в Тольятти прошел ретро-фестиваль «Жигули», приуроченный к 58-му Дню рождения АВТОВАЗа. Концепция праздника, воссоздающая образы прошлого - автомобили, городская среда, уличная мода и детские игры – нашла живой отклик у жителей города и вызвала интерес гостей других регионов. Посетителями фестивальной площадки стали 11,5 тысяч человек, причём часть из них приехала в составе организованных туристических групп из Самары, Ульяновска, Кирова, Челябинска и Отрадного. В соцсетях ретро-автомобильное событие уже называют «праздником души».

«Ретро-фестиваль «Жигули» имеет под собой важную историческую подоплёку- это техническая история нашей Самарской области и города Тольятти, который получил новый толчок к развитию, благодаря автозаводу. Задача фестиваля — рассказать о том, что наш город Тольятти имеет богатую историю, связанную с инженерной мыслью, воплощаемой уже более полувека. Эти достижения сегодня представлены на большой выставке автомобилей, которые не только стоят здесь, а их более 150 единиц, но и участвуют в ретроралли», - отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Я рад приветствовать вас от имени администрации, от себя лично и прошу вас - проведите сегодняшний день с удовольствием и хорошим настроением! Наслаждайтесь этой природой, этой погодой. Здесь очень много площадок и для детей, и для взрослых. Этот день должен запомниться нам как яркий, насыщенный эмоциями праздник!», – пожелал гостям праздника на торжественном открытии заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию Григорий Гильгулин.

На площадках фестиваля каждый посетитель смог найти для себя занятие: самые маленькие освоили игры бабушек и дедушек на площадках, организованных Тольяттинским краеведческим музеем и «Объединением детских библиотек». Стабильный спрос держался на площадках «РетроПикника», где с раннего утра и до самого вечера варили и жарили, выпекали и охлаждали, вкусно кормили и угощали прохладительными напитками. Для интересующихся историей города историки, краеведы, архитекторы и работники культуры в режиме нон-стоп читали нескучные лекции. Для тех, кто пришел за ярким зрелищем выступала легендарная команда автокаскадеров «Тольятти-Трюк». И на протяжении целого дня гости делали фотографии с фразами любимых фильмов периода 70-80-х годов и получали моментально распечатанные стилизованные снимки. На спортплощадке соревновались в ловкости и силе взрослые и дети. И абсолютно у каждого гостя фестиваля теперь есть фото с полюбившейся ему моделью «классики» на колесах.

«Команда ВТБ в Самарской области рада поддержать сегодняшний праздник. В последние годы Тольятти развивается не только как город-труженик, но и как город для отдыха, путешествий и интересных встреч. Уверена, таких встреч на ретро-фестивале будет очень и очень много! А мы со своей стороны будем и впредь работать так, чтобы помогать делать жизнь людей комфортной и счастливой», – прокомментрировала Светлана Докутович, и.о. Управляющего Банка ВТБ в Самарской области.

Ключевым событием фестиваля бесспорно стало ралли на исторических авто, которое стартовало от АВТОВАЗа и на протяжении четырех часов колесило по улицам города. Прямые включения по видеосвязи позволяли участникам ретро-фестиваля быть в курсе передвижения спортсменов и легендарных машин. Победителями ретроралли в номинации "РетроЛюбитель" стали тольяттинцы Михаил Рябов и Александр Бредихин на автомобиле ВАЗ 2101. В категории "РетроМастер" москвичи Роман Саухин и Борис Костырко на ВАЗ 2106 забрали победу. И в категории "Лада" победили москвички Елена Кузнецова и Екатерина Столянкова на LADA Vesta.

Кстати, самый дальний путь на ретро-фестиваль проделал автомобиль из Новосибирска - иномарка 1994 года выпуска, самой возрастным был признан ВАЗ- 2101, выпущенный в 1970 году, а самой уникальной моделью стал ВАЗ-2103 с индексом «В» (временная серия), 1972 года создания. Гран-при фестиваля по решению клуба LADA History получил коллектив соорганизаторов ретро-фестиваля – Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова.

Особенно символично, что ретро-фестиваль стал местом встречи первой и самой современной модели, выпущенной на АВТОВАЗе. Здесь была представлена новинка - LADA Aura.

«Это один из флагманов нашего бренда LADA, который уже в ближайшие месяцы появится на всех дорогах страны. Это тот автомобиль, который буквально несколько дней назад по достоинству оценил президент нашей страны Владимир Путин»,- рассказала Анна Курочкина, начальник управления по маркетингу АО «АВТОВАЗ».

Организаторами масштабного события выступили: Правительство Самарской области, администрация городского округа Тольятти, клуб «LADA History» и Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова. Фестиваль был реализован в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Стратегический спонсор - банк ВТБ.

Полноценным соорганизатором масштабного события стала погода. Комфортная облачность и лёгкий ветерок позволили насладиться активностями фестиваля, но к концу дня небесная канцелярия приняла решение добавить спецэффектов. Грандиозный ливень одномоментно обрушился на город и фестивальную площадку, поэтому красивым финалом фестивального дня стали танцы под дождем в отблесках молний и под аккомпанемент громовых раскатов.

Фото: Андрей Холмов/ пресс-служба фестиваля