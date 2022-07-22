Пляжи Тольятти до сих пор не попали в список разрешенных для купания

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области обновило список региональных пляжей, вода в районе которых соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В нем значится 31 объект. Но ни одного пляжа Тольятти в списке нет. Информация размещена на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

В частности, нормам соответствует вода на городских пляжах 1, 2 и 4 очереди набережной Самары, а также в Загородном парке, на спуске на ул. Советской Армии, в районе Барбошиной поляны, у санатория «Можайский» и в Красноглинском районе города.

Кроме того, в список включены городской пляж и пляж в районе «ДЭУ» в Сызрани, две территории в районе озера Сакулино и еще семь зон рекреации водных объектов в Новокуйбышевске. В него также попали пляжи в Сызранском, Шигонском, Сергиевском, Безенчукском и Ставропольском районах и в Отрадном.

При этом, по данным Управления, в Сызрани вода в районе пляжа № 1 не соответствует гигиеническим нормам. В связи с этим специалисты рекомендуют ограничить купание в нем. На всех объектах организован лабораторный контроль над состоянием воды по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По информации Росгидромета температура воды в Саратовском водохранилище в Самарской области в настоящее время равна 20,7°C, пишет СитиТраффик.