Озеро «Восьмерка» в Тольятти стало временно не пригодным для купания

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Озеро в Комсомольском районе Тольятти стало временно не пригодным для купания. В выходные жители Автограда обратили внимание на то, что поверхность воды в озере будто покрыта пленкой.

Об этом написал автор поста в соцсети ВКонтакте: «Озеро Восьмерка в Комсомольском районе. Слили какую-то гадость в озеро. Запах стоит ужасный. ... Где экологи? Спасайте озеро!».

Это сообщение Центр управления регионом Самарской области передал в администрацию Тольятти. В течение часа сотрудники отдела экологического контроля выехали на место, чтобы проверить факт загрязнения водоема.

«По результатам осмотра обнаружено, что на поверхности вод озера и береговой полосе наблюдается процесс разложения сине-зеленых водорослей. Предварительные выводы - отмирание и разложения сине-зеленых водорослей связано с высокими температурами воздуха в мае месяце. Следов разлива токсичных веществ не обнаружено. В целях контроля состоянии воды в озере будет произведен отбор и анализ проб воды. В настоящее время не рекомендуется использование озера для купания и иных нужд, так как в результате процесса разложения водорослей в воду могут попадать токсичные вещества», - в тот же вечер экологический надзор проинформировал жителей в официальной группе администрации Тольятти ВКонтакте.

О результатах отбора проб воды и дальнейших мерах в связи с выявлением данного факта жителей Тольятти будут держать в курсе там же: https://vk.com/tlt_official, сообщили в администрации Тольятти.

Фото: соцсети