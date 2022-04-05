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Начало производства запланировано на 2023 год.
Новым резидентом ОЭЗ «Тольятти» стала компания по производству сжиженного природного газа
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Новым резидентом ОЭЗ «Тольятти» стала компания по производству сжиженного природного газа

5 апреля 2022 18:25
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Начало производства запланировано на 2023 год.

Новым резидентом особой экономической зоны «Тольятти» стала компания по производству сжиженного природного газа. Это позволит обеспечивать как региональные, так и федеральные транспортные компании чистым топливом по конкурентной цене. Основными потребителями продукции предприятия станут логистические организации, которые используют для перевозок магистральные СПГ-тягачи.

Создание мощностей стартует уже в этом году, начало производства запланировано на 2023 год. Резидент намерен активно взаимодействовать с местными поставщиками оборудования и материалов. Общий объем инвестиций в проект составит почти 1,5 млрд рублей. 

В текущей экономической ситуации областное правительство держит руку на пульсе и готово оказать инвесторам всю необходимую поддержку. 

«Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из них – в производственной сфере. Эффективность экономической политики подтверждается высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Дважды Президент страны отмечал нашу динамику по инвестиционной политике. Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период», – отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров. 

Сегодня Самарская область сохраняет позиции инвестиционно привлекательного субъекта страны. Реализация всех действующих инвестпроектов резидентов ОЭЗ продолжается. 

«Мы продолжаем работу по привлечению частных инвестиций в Самарскую область, активно взаимодействуем с компаниями, которые уже зашли на территорию региона для создания своих производств. В случае необходимости мы подключаемся к решению сложных вопросов, сопровождаем каждый инвестпроект на всех этапах его реализации», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В этом году на федеральном уровне упростили процедуру получения статуса резидента ОЭЗ, а также расширили перечень разрешенных видов деятельности. Эти решения позволят нам привлекать инвесторов из новых отраслей, предлагая им уникальные условия и возможность быстрого запуска своих производств», - добавил министр. 

Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимой государственной поддержки.

Резиденты ОЭЗ получают готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, налоговые льготы, в том числе обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. Областное правительство оказывает инициаторам инвестпроектов административную поддержку, а также готово взять на себя строительство производственных корпусов под запрос резидента, для дальнейшей аренды и возможностью выкупа. 

По итогам 2021 года инвестиции резидентов особой экономической зоны составили 2,988 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос более чем в два раза или на 1,6 млрд рублей. Значительно увеличилась и выручка предприятий: по итогам прошлого года общий объем поступлений от реализации продукции резидентов превысил 11 млрд рублей, тогда как в 2019 году выручка компаний составила 6,2 млрд рублей. 

Привлечение резидентов на территорию ОЭЗ «Тольятти» - это не только инвестиции в экономику города и региона, но и создание новых рабочих мест, что принципиально важно для крупнейшего моногорода страны. Так, только за 2021 год на предприятиях ОЭЗ было открыто 935 вакансий.

Сегодня в ОЭЗ «Тольятти» зарегистрировано 30 резидентов, 13 из которых уже запустили производства на территории инвестплощадки. На предприятиях создано почти 2,4 тыс. рабочих мест. 

 

Фото:   ОЭЗ «Тольятти»

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