Новый резидент: в ОЭЗ «Тольятти» откроется завод по выпуску автокомпонентов

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В пятницу, 28 мая, на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти» была одобрена заявка нового резидента. Инвестор намерен открыть на площадке ОЭЗ завод по окраске и сборке широкого ассортимента автокомпонентов. Потенциальный резидент планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 140 рабочих мест.

«Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал Глава региона.

«Позиции в ОЭЗ «Тольятти» автокомпонентных производств традиционно сильны. Сюда их привлекают не только налоговые привилегии, но и непосредственная близость к АВТОВАЗу, и кадровый потенциал города. Сегодня здесь реализуют проекты компании из разных стран – Германии, Франции, Испании, Турции, Нидерландов, Японии и России. Предприятия поставляют продукцию не только внутри страны, но и активно осваивают международные рынки, что соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», - заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Новый инвестор усилит существующий кластер ОЭЗ по производству комплектующих для автопредприятий.

В этом году на инвестплощадке будет запущена первая очередь российской «дочки» французской Faurecia - ООО «Форесия автомобильные решения».