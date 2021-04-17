Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля

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Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля. Об этом заявил на заседании спикер Тольяттинской городской думы Николай Остудин. По словам спикера, инаугурация состоится 28 или 30 апреля.



Первоначально Ренц должен сложить свои полномочия депутата областной думы.

Напомним, решение о новом главе Автограда принято 16 апреля на внеочередном заседании Тольяттинской городской думы. Ренц стал шестым руководителем Тольятти в постсоветской эпохе. Это его третий визит в городскую администрацию. В 1990-92 гг он был зам главы и начальником управления здравоохранения в администрации Бориса Микеля, в 2000-07 – первым заместителем мэра в администрации Николая Уткина.

За Ренца проголосовали 28 депутатов думы. Как и прогнозировало «СО», вторым кандидатом, прошедшим в финал, оказался Александр Дроботов – младший, но это выдвижение носило исключительно технический характер, пишет Обозрение.