Итальянская делегация посетила Тольятти по случаю 9-летия ПИИК

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12 декабре по случаю 9-летия «Комитета Данте Алигьери в Тольятти» в город с дружественным визитом прибыла итальянская делегация высоких гостей:

Джорджио Стараче - Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России,

Джованни Фавилли - Генеральный Консул Италии в Москве,

Даниэла Рици - директор Итальянского Института культуры в Москве,

Франческо Пенсабене - Директор ИЧЕ – Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в Москве,

Джангуидо Бреддо - Почетный Консул Италии в Самаре, Ульяновске и Республике Татарстан.

Событие состоялось при участии Управления международных и межрегиональных связей администрации г.о.Тольятти, широкого круга партнеров Поволжского Института Итальянской Культуры (Комитета Данте Алигьери в Тольятти - единственного в РФ комитета в городе нефедерального значения), средств массовой информации.

В приветственном слове к аудитории Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджио Стараче подчеркнул значимость сохранения и развития российско-итальянских отношений в условиях сложной геополитической ситуации. Он заявил: «Между Россией и Италией, Тольятти и Италией существуют многолетние культурные связи. Лидерами, развивающим данное направление на территории Тольятти и Самарской области, выступает Комитет Данте Алигьери в Тольятти (Поволжский Институт итальянской культуры) и его президент Татьяна Буробина в содружестве с Почетным Консулом Италии в Самаре, Ульяновске и Республике Татарстан Джангуидо Бреддо. Несмотря на очень сложную политическую ситуацию сейчас в мире, посольство Италии делает все возможное, чтобы удержать диалог меду Россией и Италией, систему мероприятий по разным направлениям деятельности, которые мы проводим в совместных проектах. И наше присутствие здесь сегодня, наш приезд - это свидетельство нашего намерения делать еще больше для стабилизации российско-итальянских отношений, укрепления нашего сотрудничества с тем, чтобы пронести его через долгие годы».

Теплое впечатление на высоких гостей и собравшихся произвело музыкальное выступление детей Школы №93 (изучающих итальянский язык в начальных классах в рамках совместного с ПИИК образовательного проекта) и студентов Современной Гуманитарной Бизнес Академии (с углубленным изучением итальянского и английского языков). Ребята исполнили гимны России и Италии. Публика аплодировала стоя.

Президент Комитета Данте Алигьери в Тольятти Татьяна Буробина представила почетным гостям видеообзор по городу Тольятти, его достопримечательностям и истории (с акцентом на российско-итальянские связи), а также творческий отчет по деятельности ПИИК за 9 лет работы в направлениях - Образование, Культура, Международное сотрудничество.