Генеральный консул Китайской Народной Республики посетил Тольятти

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Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо приехал в наш город с деловым визитом. Консул и его коллеги прибыли в библиотеку КЦ «Автоград».

Делегацию Китайской Народной Республики познакомили с совместной деятельностью библиотеки и АНО ДО «Институт Восточной Культуры» в рамках перекрёстных годов китайской культуры в России — 2024-2025 гг.

Для господина Сян Бо и его коллег провели экскурсию по библиотеке, рассказали о коллекции китайских книг и организовали показ народных китайских костюмов. Также для почётных гостей устроили традиционную чайную церемонию.

На открытии культурной программы выступил студент ИВК - Воробьев Матвей, который прочитал стих о российско-китайской дружбе на китайском языке

Регион продолжает укреплять отношения с Китайской Народной Республикой — для дальнейшего развития в экономической, научной и культурной сферах.

Фото: телеканал ТОЛЬЯТТИ 24