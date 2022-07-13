Челябинцы подключились к сети мониторинга воздуха «АИРАЛАБ РУС» из Жигулевской долины

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Сеть гражданского мониторинга воздуха, которую создает резидент технопарка «Жигулевская долина» АНО "АИРАЛАБ РУС", масштабируется в Челябинске.

По словам Ивана Петрова, исполнительного директора АНО "АИРАЛАБ РУС", это стало возможным после проведения Третьей Всероссийской Экологической Конференции, которая прошла в мае 2022 года в технопарке "Жигулевская долина". Так же, по словам Ивана, масштабирование сети было бы невозможно без поддержки коллег из общественных организаций Челябинска и "Тольятти, дыши".

Кроме того, в «АИРАЛАБ РУС» отмечают важность совместной работы администрации города, представителей гражданской науки и общественников. Такая работа, организованная в Тольятти, может считаться показательной.

К системе подключен телеграм-бот, который фиксирует и обрабатывает жалобы пользователей и наносит их на единую карту. Бот очень удобный и понятный. Карта наглядно показывает, сколько человек чувствует ухудшение качества воздуха в онлайн-режиме.

«Мы очень рады за успехи и полученные результаты взаимодействия администрации города Тольятти и общественности в вопросах мониторинга качества воздуха. В Челябинске пока нет таких соглашений. Но очень надеюсь, что и мы сможем взаимодействовать с чиновниками.

Сегодня в Челябинске три датчика уже установлены, в процессе установки находятся ещё 4. Этого мало, но местные активисты уже отправляют десятки сигналов по другим каналам, например - в телеграмм-бот проекта.

Очень надеюсь, что платформа, созданная специалистами «АИРАЛАБ РУС», станет доступным инструментом и для граждан Челябинска в защите своих прав на чистый воздух», - поделилась Наталья Шипицина, экоактивист из Челябинска.

Напомним, гражданская сеть мониторинга в Тольятти насчитывает свыше 30 датчиков. Она построена за счет представителей бизнеса и неравнодушных горожан. Показатели приборов контроля принимаются мобильной эколабораторией во время выездов и учитываются при формировании общей картины состояния воздуха городской администрацией. Проект давно вышел за рамки Тольятти: уже подключаются Самара, Стерлитамак, Нижний Новгород, Киров и многие другие города, чьи жители неравнодушны к экологической обстановке своих населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.