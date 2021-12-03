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Более миллиона рублей в год сэкономит ООО «Тольятти Пластик Плюс» только на пилотном потоке, внедряя принципы бережливого производства
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Более миллиона рублей в год сэкономит ООО «Тольятти Пластик Плюс» только на пилотном потоке, внедряя принципы бережливого производства

3 декабря 2021 17:07
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В марте 2021 года на предприятии «Тольятти Пластик Плюс» стартовал первый пилотный проект по повышению производительности труда.

В марте 2021 года на предприятии «Тольятти Пластик Плюс» стартовал первый пилотный проект по повышению производительности труда на участке по производству инструментального ящика «Т 2931».

За 6 месяцев рабочей группе совместно с сотрудниками Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) за счет применения принципов и инструментов бережливого производства удалось достичь значительных результатов по оптимизации производственного процесса и повышению эффективности на пилотном потоке. 

– Процесс был детально проанализирован с применением инструментов бережливого производства. Составлены детальные карты потока создания ценности в текущем, идеальном и целевом состоянии, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Александр Журавлев. – В результате было выявлено более 20 проблем и потерь, определены их причины.

- С применением полученных знаний проектной командой предприятия выработаны более 30 решений, которые позволили исключить выявленные проблемы и потери. Проведена работа по стандартизации потока «Литье и сборка ящика инструментального Т 2931». Проанализирована ручная, периодическая работа, ожидания и переходы на постах эталонного участка, – отметил инженер по качеству ООО «Тольятти Пластик Плюс» Александр Лужбин.

В результате полугодовой работы над проектом время протекания процесса на пилотном участке снизилось на 71,8%, незавершённое производство сократилось на 25%, при этом выработка на одного сотрудника увеличилась почти вдвое. Экономический эффект составил более миллиона рублей в год.

Наиболее отличившимся в работе над проектом сотрудникам предприятия руководитель РЦК Константин Серов вручил Почетные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской области

Целью первого проекта по повышению производительности труда на ООО «Тольятти Пластик Плюс» является запуск процесса непрерывных улучшений. Они направленны на повышение конкурентоспособности и прибыльности предприятия, что является гарантом уверенности в завтрашнем дне. Предприятие уже приступает к следующему этапу: принципы бережливого производства будут переноситься на другие цеха и на отношения с субподрядчиками и поставщиками. Для каждого сотрудника «ТОЛЬЯТТИ ПЛАСТИК ПЛЮС» участие в проектах – это возможность профессионального развития и отличная шанс проявить себя.

Современный рынок и постоянно меняющиеся условия ставят перед производителями новые задачи. В условиях высокой изменчивости предприятие тоже должно меняться. Даже надежные процессы должны периодически анализироваться, корректироваться и совершенствоваться. В помощь этим изменениям – национальный проект «Производительность труда». 

Производительность труда – это показатель эффективности и целесообразности трудовой деятельности, который измеряется количеством продукции, произведенной в единицу времени.

Отметим, что к 2024 году в участие в нацпроекте планируется вовлечь 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важная часть стратегии лидерства, которая разработана по инициативе Губернатора при участии жителей.

 

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