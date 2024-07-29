Железнодорожный переезд в районе Чапаевска будет временно закрыт

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В связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Кинель – Безенчук Куйбышевской железной дороги будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 1065 км (в районе г.о. Чапаевск).

Так, с 22:00 31 июля до 07:00 1 августа движение через железнодорожный переезд 1065 км будет приостановлено, в связи проведением капитального ремонта пути. Движение автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд 1058 км (населенный пункт Залесье, автодорога Р-229 Самара – Волгоград).

Время указано местное.

Для оповещения жителей на переезде размещена информация о его закрытии и установлены знаки объезда.

Куйбышевская железная дорога просит всех автомобилистов при планировании маршрута следования учитывать данные обстоятельства и использовать объездные пути, передает пресс-служба КбшЖД.