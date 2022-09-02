Железнодорожники организовали флешмобы на самых оживленных переездах КбшЖД 

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Сегодня, сотрудники Куйбышевской железной дороги совместно с представителями ГИБДД провели акции ««Безопасный переезд», направленные на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения.

Мероприятия были организованы на самых оживленных переездах таких, как 1083 км ст. Липяги (Самарская область), 699 км, 119 км и 131 км (Пензенская область), 1622 км ст. Уфа (Сафроновский проезд, Республика Башкортостан), 2 км в микрорайоне Опытное поле (Ульяновская область).

Автолюбителям напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, раздали информационные памятки и тематические сувениры, а также в рамках акции была проведена викторина на знание ПДД.

С начала 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (с 13 до 6 случаев). В ДТП на железнодорожных переездах пострадали 4 человека, из них 2 погибло.

Основное количество происшествий пришлось на февраль – 2 случая ДТП, наибольшее количество случаев ДТП произошло на переездах в Республике Башкортостан – 2.

Куйбышевская железная дорога призывает всех водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Напоминаем, что за нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД