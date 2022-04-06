Запуск поезда с двухэтажными вагонами, проходящего через девять региональных столиц, запланирован из Самары в 2023 году

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Запуск поезда с двухэтажными вагонами, который будет проходить через девять столиц российских регионов, запланирован из Самары в 2023 году. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Владислав Губанов.

"На следующий год у нас есть планы по запуску из Самары так называемого поезда девяти столиц - Пенза, Саранск, Санкт-Петербург и так далее. Планируется курсирование Самара - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Уфа, Уфа - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Самара", - сказал он, отвечая на вопрос, в каких новых направлениях будут задействованы двухэтажные вагоны.

По информации, опубликованной на официальном сайте компании ОАО "Российские железные дороги", проект организации движения состава предполагает следование по маршруту Самара - Уфа - Санкт-Петербург. Поезд будет проходить через территории девяти региональных столиц, где проживают порядка 29 млн человек.

Ранее в среду Губанов сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, что развитие двухэтажного пассажирского движения в филиале началось с Самары в 2015 году. В 2019 году был запущен аналогичный поезд из Пензы, а в декабре 2020 года - по маршруту - Самара - Оренбург - Москва. С 15 апреля 2022 года двухэтажные вагоны будут включены в состав фирменного поезда Ульяновск - Москва. Всего в парке Куйбышевского филиала на данный момент 283 таких вагона, в каждом из которых оборудовано 64 купейных места, тогда как в одноэтажных всего 36.

Фото: Наталья Хороших/ТАСС