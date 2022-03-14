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Компания заморозит новые инвестиции и экспорт шин в РФ.
Японский Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в Ульяновске
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Японский Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в Ульяновске

14 марта 2022 22:17
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Компания заморозит новые инвестиции и экспорт шин в РФ.

Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении японской компании, передает ТАСС.

Отмечается, что предприятие прекратит работу с 18 марта. Также будут заморожены новые инвестиции в России. Помимо этого, Bridgestone уже остановила экспорт шин в РФ.

Кроме того, в заявлении компании говорится, что она направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев €2,5 млн помощи украинской стороне.

О приостановке поставок в Россию в понедельник также объявила японская компания Fujitsu, которая производит электронику, включая ноутбуки.

 

Фото:    соцсети

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