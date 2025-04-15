Wildberries & Russ и Билайн объединяют усилия для борьбы с мошенничеством

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени ФНС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени ФНС
В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде
В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде
С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров
С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят
Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят
В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии
В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии
Минпросвещения определило время выполнения домашнего задания в начальной школе
Минпросвещения определило время выполнения домашнего задания в начальной школе
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Wildberries & Russ и Билайн объединяют усилия для борьбы с мошенничеством

15 апреля 2025 11:49
165
Wildberries & Russ и Билайн объединяют усилия для борьбы с мошенничеством

Erid 2VSb5wD8E3a

билайн и объединенная компания Wildberries & Russ объявили о партнерстве в сфере противодействия мошенничеству. В рамках совместной работы компании планируют создать единую систему расследований, разработать новые методы анализа подозрительных действий и наладить совместный антифрод-мониторинг. По предварительной оценке, это позволит в год спасти от мошенников более 60 млн рублей пользователей маркетплейса.

Антифрод-система Wildberries & Russ уже включает в себя два ключевых уровня защиты. Первый уровень — это онлайн-мониторинг, который позволяет выявлять потенциальные угрозы для клиентов. Для этого используются технологии искусственного интеллекта. Система работает в автоматическом режиме и блокирует подозрительные операции. Второй уровень — это анализ уже совершённых заказов. Если система обнаруживает подозрительные операции, она автоматически отменяет их, а в наиболее сложных случаях к делу подключаются специалисты компании.

В рамках сотрудничества билайн формирует в собственных системах единый мошеннический профиль на основе антифрод-экспертизы, данных о мошеннических звонках и подозрительных операциях. Такой подход позволяет минимизировать риски для пользователей и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Цифровая экономика предполагает объединение цифровых сервисов в единый клиентский путь. Например, для того, чтобы зарегистрироваться на Wildberries, нужно пройти аутентификацию с помощью номера телефона. Уже на этом этапе есть возможность выявить потенциального мошенника – если номер был скомпрометирован, и профиль уже был сформирован мобильным оператором. Партнерство между компаниями позволит существенно снизить подобные риски нарушения безопасности.

«Мы рады объединить усилия с Wildberries & Russ для создания безопасной цифровой среды для наших общих клиентов. Специально для этих целей мы разработали платформу, которая позволяет обеспечить on-line взаимодействие с партнерами из различных сфер цифровой экономики и еще быстрее выявлять и предотвращать киберугрозы. Мы уже активно работаем в этом направлении с партнерами из различных сфер и призываем другие компании присоединиться к этой борьбе, ведь только вместе мы сможем сделать цифровую экономику по-настоящему безопасной», — сказал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

«В сложном многоуровневом процессе противодействия мошенничеству взаимодействие с одним из крупнейших операторов связи принесет дополнительный эффект, поскольку обе компании смогут координировать действия по защите клиентов. Партнерство билайн и Wildberries станет важным шагом в борьбе с киберпреступностью и повышении доверия пользователей к цифровым сервисам», — прокомментировал Иван Воробьев, руководитель противодействия мошенничеству в финтех Wildberries & Russ.

Картинка пресс-служба билайна

В центре внимания
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025  12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
118
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025  12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
147
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
896
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
1332
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
373
Весь список