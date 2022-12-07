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Водный «дрон-эколог» из «Жигулевской долины» получил одобрение экспертной коллегии «Сколково»

7 декабря 2022 10:44
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В задачи водного дрона входит сбор данных о состоянии водной среды в малых и средних водоемах.

5 декабря беспилотный плавательный аппарат «дрон-эколог», созданный специалистами АНО «Аиралаб Рус» – резидентами тольяттинского технопарка «Жигулевская долина», получил одобрение специалистов центра «Сколково».

Разработка плавающего беспилотника началась в 2018 году. В задачи водного дрона входит сбор данных о состоянии водной среды в малых и средних водоемах. Конструкция оснащена необходимым набором датчиков, аккумулятором и солнечной батареей, что позволяет использовать его в качестве автономного судна и управлять им с помощью оператора с берега.

От старта проекта до его принятия в «Сколково» команда АНО «Аиралаб Рус» провела серию испытаний на реке Волге и на водоемах и каналах Санкт-Петербурга. Одной из значимых международных премьер стал IoT Solutions World Congress в Испании, на котором дрон-эколог был показан в октябре 2019 года.

Кроме того, летом 2022 года команда АНО «Аиралаб Рус» провела пилотные исследования с применением данного дрона на водоемах Таймыра. Заказчиком испытаний выступил «Норникель». Плавающая платформа и решения, нацеленные на мониторинг состояния окружающей среды, были по достоинству оценены представителями государственной корпорации.

Плавающий дрон дополняет серию экологических и блокчейн-проектов АНО «Аиралаб Рус», реализованных в статусе резидента тольяттинского технопарка «Жигулевская долина».

 

Фото:   пресс-служба  технопарка «Жигулевская долина»

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