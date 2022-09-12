Владислав Третьяк поздравил всех участников с открытием турнира по хоккею с шайбой на КбшЖД

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На Куйбышевской железной дороге состоялся первый турнир по хоккею с шайбой, организаторами которого выступили Дорпрофжел, РФСО «Локомотив» при поддержке Федерации хоккея России. Зрителями турнира на трибунах и онлайн- трансляций стали более 3 тысяч человек.

В своем видеообращении Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил всех причастных с этим событием и пожелал получить настоящее удовольствие от проведения этого турнира и новых стартов в дальнейшем.

Захватывающие спортивные баталии в течение трех дней проходили на обновленной ледовой арене имени Владимира Высоцкого в Самаре. За победу в состязании боролись четыре команды из числа сотрудников Куйбышевской железной дороги: «Красные крылья» (Самара), «Сура» (Пенза), «Стальные крылья» (Уфа) и железнодорожная дружина из Абдулино. Бесспорным лидером стала уфимская команда «Стальные крылья», одержав победу в турнире. Второе место заняли хоккеисты из Пензы, третье – самарцы.

Вместе с наградами призовой тройке команд, индивидуальные памятные призы были вручены игрокам в номинациях: «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший вратарь».

Учитывая высокий уровень проведения первого турнира, организационным комитетом принято решение о его ежегодном проведении.

По итогам турнира из числа лучших будет сформирована сборная Куйбышевской железной дороги по хоккею, которая примет участие в соревнованиях ОАО «РЖД».