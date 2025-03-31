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«Весенний хит» для новых клиентов: билайн запустил выгодный тариф с безлимитом на популярные сервисы

31 марта 2025 13:04
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«Весенний хит» для новых клиентов: билайн запустил выгодный тариф с безлимитом на популярные сервисы

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Новый тариф билайна с оптимальным наполнением, приятной ценой и безлимитом на мессенджеры, соцсети и другие сервисы

билайн запустил тариф «Весенний хит» для новых клиентов. Он соединил в себе ключевые аспекты при выборе оператора: наполнение пакета — оптимальное количество минут и интернета, безлимит на популярные сервисы и выгоду.

Жители Самарской области — продвинутые пользователи, они активно используют мобильный интернет, совершают звонки в приложениях и не хотят переплачивать за связь. «Весенний хит» от билайна предлагает новым клиентам 35 ГБ мобильного интернета и 200 минут для звонков за 450 рублей* в месяц. В тариф уже включены опции, за которые не придется платить дополнительно — безлимитный трафик на музыкальные сервисы, соцсети и мессенджеры. А с опцией «безлимитные звонки на билайн» можно общаться без ограничений внутри сети (звонки на билайн не будут тратить минуты из тарифа).

Если нужно еще больше трафика, можно расширить возможности своего пакета, обеспечив при этом связью близких. Ведь в тарифе «Весенний хит» есть еще 5 мест — можно перенести номер в билайн от другого оператора или приобрести новую сим-карту. С «Семьей в билайне» вы сможете получать до 250 ГБ дополнительного интернета ежемесячно (50 ГБ за каждый новый добавленный номер) и пользоваться ими все вместе.

Подключиться к тарифу «Весенний хит» можно до 30 апреля 2025 г. в офисах обслуживания билайна или на официальном сайте оператора. В рамках акции «Твоя выгода», пополнив баланс в первые 30 дней использования сим-карты, можно получить до 100% кешбэка на связь в виде бонусных рублей. Процент кешбэка зависит от суммы пополнения. Забрать максимум очень просто: необходимо пополнить баланс от 5000 рублей и активировать кешбэк в приложении билайн. В итоге к сумме пополнения вы получить еще 5000 бонусных рублей дополнительно. Ими можно оплачивать услуги связи и подключенные к тарифу опции, а также домашний интернет.

Кроме того, всем клиентам билайна теперь бесплатно доступна базовая версия сервиса «Моя безопасность». Он не только защищает от звонков спамеров и аферистов, но и блокирует смс с кодами авторизации в личном кабинете билайна во время обычного звонка, чтобы абонент не сообщил данные злоумышленнику. «Моя безопасность» умеет блокировать мошеннические звонки и в самых популярных мессенджерах — эту бесплатную функцию необходимо самостоятельно активировать в приложении билайн.

*Ежемесячная плата зависит от выбранной конфигурации тарифа. Дополнительные опции могут быть платными. Подключение к билайну платное. Сервис «Семья в билайне» с платной услугой «Дели всё». «Моя безопасность» — сервис в приложении билайн (12+). Мошеннические и спам-звонки определяются в ряде мессенджеров с применением спец.алгоритмов без учета предпочтений абонентов.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

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