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Вернуть нельзя забыть: что делать при потере телефона

26 ноября 2021 15:37
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Вместе с экспертом билайн Алексеем Верещагиным рассказываем, что делать и как защитить свои данные в безопасности при потере телефона. 

Потерять смартфон – страшный сон. Ведь сегодня в нем почти вся наша жизнь: номера телефонов, банковские карты, логины и пароли к государственным сервисам и социальным сетям, да и просто личные фотографии и видео. А что если в один день этот кошмар стал явью?

Вместе с экспертом билайн Алексеем Верещагиным рассказываем, что делать и как защитить свои данные в безопасности при потере телефона. 

Конечно, нельзя дать исчерпывающие ответы – каждая ситуация требует индивидуального подхода. Например, обращаться в правоохранительные органы стоит только в том случае, если вы точно уверены, что телефон украден, а ваша личная информация может попасть в руки злоумышленников. Если же вы подозреваете, что «виновник» – это вы сами, то вот несколько общих советов, которые точно вам пригодятся. 

Восстанавливаем картину событий

Главное, никакой паники – она вам точно не поможет. Прежде чем лихорадочно искать телефон, посидите несколько минут в тишине и постарайтесь вспомнить свои действия: когда вы видели свой гаджет в последний раз, где вы находились в это время, с кем виделись после. Зачастую телефон оказывается где-то на этом маршруте: возможно, он дожидается вас в траве или снегу, под сиденьем автомобиля, на столике в кофейне и т.д.  

Прибегаем к digital-подсказке

Теперь самое время обратиться за помощью к «друзьям» вашего телефона –  Bluetooth-гарнитуре, наушникам, портативной колонке, фитнес-браслету, умным часам и др. Все они подключены к телефону и при включении издадут ободряющий звук соединения, который и приведет вас прямо к вашей пропаже. А если вы любитель ярких аксессуаров, то вам повезло вдвойне: увидеть ядовито-зеленый чехол на белом снегу или желтый ремешок в густой траве – гораздо легче.

Выстраиваем защиту  

Конечно, вы можете позвонить на телефон, надеясь, что звонок услышит честный прохожий, который вернет гаджет, а не решит присвоить его себе. Но что делать, если вам не повезло, и ваш телефон оказался не в руках доброго самаритянина? Чтобы избежать этого, стоит заранее позаботиться о защите телефона. Самое простое и очевидное, но от этого не менее эффективное – настройка блокировки экрана. Здесь есть несколько вариантов: числовой пароль, графический ключ, биометрия пальца или лица. Но надо помнить, что ни один из них не дает 100% гарантии. Числовой PIN-код и графический ключ можно отгадать по отпечаткам пальцев на сенсорном экране телефона, а считыватель пальца может иногда сработать на палец другого человека. 

Идем по следу 

Крупные производители смартфонов часто встраивают в телефоны функцию поиска устройства, которая помогает отследить местонахождение гаджета на географической карте по GPS. Но воспользоваться ею можно только в том случае, если у телефона остался хоть малейший заряд аккумулятора, в обратном случае – надеться на этот сервис не стоит.

Если вы уже оставили надежды найти пропажу, то необходимо «очистить» телефон, чтобы защитить ваши персональные данные от потенциальных мошенников. Сегодня есть несколько десятков инструментов и приложений, которые могут удаленно стереть данные с устройства. Не нужно пренебрегать ими: поверьте, то, что вы, возможно, считаете пустячной информацией – история звонков, контакты, переписка в социальных сетях, фотогалерея и т.д., может быть реально использовано злоумышленниками против вас. 

Не расстраивайтесь, если у вас все же не получилось вернуть телефон. В рамках Черной пятницы билайн до 30 ноября предлагает актуальные гаджеты и девайсы со скидкой до 75%. В акции участвуют 4 400 товаров от Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и др. Подробнее – на beeline.ru.

 

Фото:   билайн

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