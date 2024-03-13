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В «Жигулёвской долине» пройдёт Стартап-тур Фонда «Сколково»

13 марта 2024 16:28
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Стартап-тур – это масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок. Тема этого года – «Региональный форсаж».

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» примет этап нового сезона Стартап-тура, который ежегодно проводит Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Уже стартовал приём заявок на участие в конкурсе проектов.

Стартап-тур – это масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок. Тема этого года – «Региональный форсаж». Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда «Сколково».

«В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции», — сказал председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Стартап-тур начнется 28 марта в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры. За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк.

«Жигулёвская долина» стала одним из победителей конкурса. Технопарк является региональным оператором Сколково и уже неоднократно принимал у себя этап этого крупного события. В Тольятти этап Стартап-тура-2024 пройдёт 18 апреля и будет посвящен развитию беспилотных авиационных систем в России. Событие состоится при поддержке Правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова.

«Самарская область активно включилась в работу по развитию отрасли беспилотной авиации, новой отрасли для нашей страны. У нас уже действует экспериментальный правовой режим по беспилотникам, совместно с инвестором мы запустили завод по производству грузовых дронов, создаем научно-производственный центр в «Жигулёвской долине», – перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады снова принять в регионе участников Стартап-тура. Это отличная площадка для обмена опытом, идеями, лучшими практиками, мнениями. И, уверен, Стартап-тур станет мощным трамплином для талантливых разработчиков из Самарской области и других субъектов страны».

Участие в мероприятии примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы. В программе Стартап-тура – прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов.

Для участников Стартап-тура пройдут сессии о глобальных тенденциях рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трёх категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии.

Один участник ИТ-трека конкурса из каждого города на маршруте сможет получить грант в размере 400 тысяч рублей на использование сервисов облачного провайдера.

«Сколково» проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций начинающих стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. Участие в мероприятиях приняли более 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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