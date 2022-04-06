В Волжском районе Самарской области откроется распределительный центр Fix Price

116

Сеть магазинов Fix Price откроет распределительный центр площадью около 40 тыс. кв. м в Самарской области в третьем квартале 2022 года. После выхода на полную мощность он будет обслуживать около 1 тыс. торговых точек в семи регионах ПФО, передает ТАСС.

"Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, заключила договор долгосрочной аренды нового распределительного центра, расположенного в Волжском районе Самарской области. Договор заключен на пять лет, общая площадь составляет 39,9 тыс. кв. м. Распределительный центр запланировано ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года", - сообщает в среду пресс-служба ретейлера.

Запуск полной производственной мощности позволит обслуживать порядка 1 тыс. магазинов в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. На базе распределительного центра создадут около 450 новых рабочих мест.

В компании отмечают, что открытие центра повысит эффективность доставки товаров до точек. "Аренда нового распределительного центра в Самаре повысит эффективность доставки товара до магазинов, снизит нагрузку на существующие склады в Казани и Воронеже и позволит еще более гибко управлять поставками актуального ассортимента в магазины сети в регионе", - отметил директор по логистике Fix Price Олег Штайнагель.

Фото из открытых источников