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В Тольятти пройдет «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ»

9 августа 2021 10:15
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В Тольятти пройдет «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ»

11 августа  2021 года с 09.00 до 12.00 в помещении Центра занятости населения г.о. Тольятти по адресу: Автозаводский район, ул. Свердлова 45а, холл 1 этажа состоится «Открытое собеседование» для АО «АВТОВАЗ».

Предприятие ведет дополнительный набор сотрудников по рабочим профессиям: заливщик металла, земледел, кузнец-штамповщик, литейщик на машинах для литья под давлением, маляр, машинист крана, наждачник, оператор инжекционно-литьевой машины, оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, обрубщик, опиловщик фасонных отливок, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, оператор станков с программным управлением, оператор МАС,плавильщик металла и сплавов, резчик металла на ножницах и прессах, слесарь механосборочных работ, сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, стерженщик машиной формовки, термист, шихтовщик, электросварщик ручной сварки, формовщик машинной формовки, чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, водитель погрузчика. 

Предприятие предоставляет официальное трудоустройство, расширенный социальный  пакет.

Теги: Автоваз Акценты вакансии

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