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Концерн Ferrero сообщил, что добровольно отзывает с рынка в РФ продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском Арлоне.
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В России не выявили случаев сальмонеллеза после употребления продукции Kinder

8 апреля 2022 22:15
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Концерн Ferrero сообщил, что добровольно отзывает с рынка в РФ продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском Арлоне.

После обнаружения бактерий сальмонеллы в некоторых товарах марки Kinder вся необходимая информация об этом была направлена в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, где находятся российские заводы по производству популярных шоколадных изделий. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе компании Ferrero 8 апреля.

«Информируем, что в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было. Никаких запросов на дополнительные действия со стороны Роспотребнадзора к нам не поступало. По имеющейся у нас информации, в России Роспотребнадзор не проводил тестирование продукции Kinder», — указано в сообщении.

В связи с наличием бактерий сальмонеллы концерн Ferrero сообщил, что добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике в бельгийском Арлоне. К ним относятся яйца Kinder Сюрприз Maxi из молочного шоколада c молочным внутренним слоем и игрушкой внутри и конфеты Kinder Sсhoko-Bons из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой. Также отзыву подлежат новогодние наборы, в состав которых входит Kinder Sсhoko-Bons с игрой «Рождественская деревня» и набор кондитерских изделий Happy Moments.

«Все остальные продукты Kinder, произведенные на других фабриках Ferrero, в том числе фабрики Ferrero во Владимирской области (село Ворша, Собинский район), безопасны и отзыву не подлежат. ЗАО «Ферреро Руссия» предпринимает все необходимые меры для минимизации последствий данной ситуации», — отмечается в пресс-релизе.

 

Фото: ТАСС/PA Images/Danny Lawson/"Известия"

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