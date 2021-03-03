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В Европе выбрали лучшие автомобили 2021 года

3 марта 2021 20:55
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Победителем конкурса стал компактный хэтчбек Toyota Yaris нового поколения, который удерживает лидерство по продажам на европейском рынке.

В швейцарской Женеве состоялась церемония подведения итогов конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2021), передает РБК. Победителем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.

Победителя выбирало жюри из 59 автомобильных журналистов из 22 европейских изданий, в том числе из России. Специалисты распределили баллы среди семи финалистов, объявленных в начале 2021 года. Среди них были: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3, а также Toyota Yaris, которому и досталась победа. 

Toyota Yaris нового поколения был представлен в конце 2019 года, а его европейские продажи стартовали в 2020 году. Он стал первой моделью Toyota в основу которой легла новая модификация глобальной модульной платформы TNGA (Toyota New Global Architecture) — GA-B. Этот вариант шасси был специально разработан для нового поколения компактных автомобилей длиной не более четырех метров.

Самая популярная модификация Toyota Yaris оснащена гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя электромотора и вариатора. Суммарная отдача агрегатов составляет 115 лошадиных сил. Кроме того, у Yaris есть экстремальная версия GR с 1,6-литровой наддувной «тройкой», выдающей 260 л. с., а также «высокая» Cross-версия.

По данным JATO Dynamics, хэтчбек Toyota Yaris стал самой популярной моделью в Европе в январе 2021 года, разошедшись тиражом в 18 094 экземпляра. Японский автомобиль смог опередить Peugeot 208 (17 310 ед.) и Dacia Sandero (15 227 ед.)

Победителем прошлогоднего конкурса стал компактный городской хэтчбек Peugeot 208 нового поколения. Французский автомобиль получил 281 очко, опередив электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan, которые заработали по 242 и 222 балла соответственно.

 

Фото:  Toyota/РБК
 

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