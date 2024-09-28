Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
В ДТП в Самарской области погиб ребенок, пострадали шестеро, включая детей
Россия готовит запрет на экспорт важнейшего сырья в недружественные страны
Россия готовит запрет на экспорт важнейшего сырья в недружественные страны
Отцу четверых детей, погибших в Красноярском крае, грозит уголовная ответственность
Отцу четверых детей, погибших в Красноярском крае, грозит уголовная ответственность
Участники регионального проекта «Самарский продукт» представят свою продукцию на игре с «Химками»
Участники регионального проекта «Самарский продукт» представят свою продукцию на игре с «Химками»
Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку
Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку
В Самаре на Московском шоссе уберут один пешеходный переход
В Самаре на Московском шоссе уберут один пешеходный переход
В Ленинском районе Самары выявлено 21 нарушение миграционного законодательства
В Ленинском районе Самары выявлено 21 нарушение миграционного законодательства
Житель Безенчукского района угрожал убить будущего мужа своей супруги и ударил его ножом
Житель Безенчукского района угрожал убить будущего мужа своей супруги и ударил его ножом
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.71
0.3
EUR 103.47
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
Росгвардейцы провели занятия для сотрудников РЖД в Самаре
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 26-29 сентября приглашают самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Участники регионального проекта «Самарский продукт» представят свою продукцию на игре с «Химками»

28 сентября 2024 13:06
120
Участники регионального проекта «Самарский продукт» представят свою продукцию на игре с «Химками»

На гейте 3 перед матчем с «Химками» производители Самарской области «Наши сласти», «Фуд Инновации», «Рузик», «Нектар» и «Сладкодаров» угостят болельщиков в атрибутике своими продуктами.

Участники представят спортивное питание, кондитерские изделия, соки и полезные снеки.

В Самарской области в настоящее время участниками проекта «Самарский продукт» являются более 300 производителей.

Билеты можно приобрести онлайн (https://pfcks.ru/tickets/) на сайте, KASSIR.RU, Яндекс Афише (https://clck.ru/3DYVfu), а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
28 сентября 2024  11:36
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 30 сентября
164
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
27 сентября 2024  13:45
В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября
607
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
27 сентября 2024  13:06
Ночью в Самарской области прогнозируют заморозки
534
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
27 сентября 2024  11:59
В Самарской области из-за сухой погоды вводится запрет на посещение лесов
486
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
27 сентября 2024  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников региона с профессиональным праздником
1286
Весь список