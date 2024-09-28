Участники регионального проекта «Самарский продукт» представят свою продукцию на игре с «Химками»

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На гейте 3 перед матчем с «Химками» производители Самарской области «Наши сласти», «Фуд Инновации», «Рузик», «Нектар» и «Сладкодаров» угостят болельщиков в атрибутике своими продуктами.



Участники представят спортивное питание, кондитерские изделия, соки и полезные снеки.



В Самарской области в настоящее время участниками проекта «Самарский продукт» являются более 300 производителей.



Билеты можно приобрести онлайн (https://pfcks.ru/tickets/) на сайте, KASSIR.RU, Яндекс Афише (https://clck.ru/3DYVfu), а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».