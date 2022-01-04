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Три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС" будут запущены к МКС с Байконура в текущем году

4 января 2022 23:49
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Первый в 2022 году грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля.

Три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС" будут запущены к МКС с Байконура в текущем году, передает ТАСС.

"В соответствии с утвержденным в госкорпорации "Роскосмос" графиком полетов по российской программе Международной космической станции в 2022 году запланировано три запуска грузовых кораблей "Прогресс МС", - говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

Как уточнили в госкорпорации, все запуски будут осуществлены со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Первый в 2022 году грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля в 07:25 мск. "По предварительным данным, он пробудет в космосе более года - 370 суток", - отметили там.

"Прогресс МС-20" будет запущен 3 июня в 12:33 мск на 173 дня, а "Прогресс МС-21" - 26 октября в 03:19 мск на 247 суток.

"Каждый из них доставит на Международную космическую станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания ее полета в пилотируемом режиме и реализации российской программы научно-прикладных исследований", - говорится в сообщении.

 

Фото:    pixabay

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