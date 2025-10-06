Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье» состоится в Тольятти

108

16 октября в городе Тольятти на территории технопарка «Жигулевская долина» состоится одно из главных бизнес-событий транспортной отрасли Приволжского Федерального округа – транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье».

В качестве места проведения конференции Самарская область выбрана не случайно. Здесь сосредоточено более 600 крупных и средних промышленных предприятий, одна из самых прогрессивных особых экономических зон – ОЭЗ ППТ «Тольятти». На регион приходится более трети от всей погрузки Куйбышевской железной дороги. Уверенную динамику демонстрируют перевозки по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Ключевые темы предстоящей конференции: роль транспортной инфраструктуры в развитии промышленного кластера региона, сотрудничество бизнеса, ОАО «РЖД» и органов власти в рамках развития особых экономических зон, привлечение инвестиций в инфраструктуру, организация мультилогистических перевозок в формате железная дорога – река – море, в том числе в интересах функционирования международного транспортного коридора «Север-Юг».

Участниками дискуссии станут руководители грузового блока компании «РЖД», отправители и владельцы грузов, экспортеры, представители финансовых институтов и органы региональной власти.

В деловой программе предусмотрено знакомство с выставкой современных образцов грузовой и специальной техники (под открытым небом), а также с экспозицией цифровых сервисов и услуг, предоставляемых ОАО «РЖД» грузоотправителям.

Мероприятие пройдет 16 октября 2025 г. в Конгресс-центре «Жигулевская долина» по адресу: город Тольятти, Южное шоссе, 165. Регистрация на конференцию доступна на сайте: reg@gudok.ru. Подробную программу конференции вы можете посмотреть на сайте: railwayforum.ru, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД