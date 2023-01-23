тольяттинская компания «Волга Индустрия» внедряет инструменты бережливого производства

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ООО «Волга Индустрия» (г. Тольятти) участвует в национальном проекте «Производительность труда». Компания занимается производством молока и молочной продукции. Здесь выпускаются хорошо знакомые и любимые каждому потребителю Самарской области продукты под торговыми марками «Пестравка» и «Домашкино». В связи с расширением ассортимента и выросшим потребительским спросом в прошлом году возникла необходимость наращивать производственные обороты.

«Предприятие постоянно развивается. Мы стремимся к еще большему повышению производительности при минимальных потерях. Наша цель - предоставить как можно больше качественного продукта потенциальным покупателям. Именно поэтому мы вступили в нацпроект. Первые месяцы работы с сотрудниками Регионального центра компетенций дали нам возможность узнать много нового в организации производства и ясно увидеть то, над чем еще стоит поработать», – комментирует директор предприятия Сергей Зотов.

В настоящее время эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) в рамках оптимизации пилотного потока провели обучение рабочей группы по основным модулям программы подготовки. Теперь сотрудники ООО «Волга Индустрия» смело могут применить на практике основы бережливого производства, выявлять первопричины простоев при помощи такого инструмента, как почасовой производственный анализ, реализовать проекты по улучшениям, проводить картирование основных и вспомогательных процессов, а также организовать безопасные и эффективные рабочие места при помощи пяти шагов системы 5C.

Оценили на ООО «Волга Индустрии» и результативность стандартизированной работы. Немало внимания экспертами РЦК было уделено анализу эффективности оборудования и быстрой его переналадке.

«Готовность руководителей к реализации пилотного проекта, а также позитивный настрой участников рабочей группы к предстоящим изменениям на производстве, их мотивация, уверен, послужат основой успешного внедрения инструментов бережливого производства на предприятии. Чем мы совместно и будем заниматься в ближайшее время», – рассказывает руководитель проектов РЦК Марсель Вагазов.

Рабочая группа сейчас на этапе диагностики пилотного потока производства питьевого йогурта марки «Пестравка» и «Домашкино» на фасовочной линии «Серак2». При сборе данных по операциям и составлении карты потока текущего состояния выявили ряд проблем и потерь. Их-то и планируется оптимизировать.

«В 2022 году РЦК помог 82 предприятиям повысить производительность труда. Пилотный проект длится шесть месяцев, но это не является сроком завершения работы руководителей проектов на предприятии. Мы на протяжении последующий трех лет курируем участников национального проекта и помогаем им как можно эффективнее внедрить на практике инструменты бережливого производства и выйти на более высокий уровень. При этом хотелось бы напомнить, что участие в национальном проекте бесплатное», – сообщил руководитель РЦК Константин Серов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда», суть которого в том, чтобы внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого обеспечить к концу 2024 года рост производительности труда на 5% в год. Сейчас в губернии уже 142 предприятия внедряют бережливые технологии, способствующие снижению производственных и финансовых затрат. Форсированное внедрение инструментов бережливого производства выгодно как производителям, так и государству, а в конечном итоге способствует повышению уровня жизни людей.