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Тольяттинская компания АО «Сатурно ТП» оптимизирует работу с помощью инструментов бережливого производства

11 января 2023 12:07
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тольяттинская компания АО «Сатурно ТП» оптимизирует работу с помощью инструментов бережливого производства

На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Суть проекта в том, чтобы внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого обеспечить к концу 2024 года рост производительности труда на 5% в год.

Одним из участников национального проекта является АО «Сатурно ТП» (г.о. Тольятти).

Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса, в том числе противосолнечных козырьков, обивок дверей, полок багажника, облицовок стоек, накладок, заглушек и других деталей, получаемых методами литья под давлением и термоформования.

В настоящий момент предприятие прошло уже половину пути по реализации пилотного проекта. За три месяца эксперты Регионального центра компетенций Самарской области провели в компании обучение и диагностику, выявили ряд актуальных проблем, составили карту целевого состояния, а также план по его достижению.

Основные направления оптимизации производственного потока в «Сатурно ТП»: сокращение времени протекания производственного процесса и уменьшение количества запасов.  Что, в свою очередь, приведет к повышению производительности компании.

Эталонным участком был выбран цех термоформовки. В нем производят полки для багажников на автомобиль LADA Niva Travel. В год выпускается 28000 штук. Отметим, что АО «Автоваз» является 100% потребителем данного изделия.

«Вступление «Сатурно ТП» в национальный проект «Производительность труда» было продиктовано стремлением нейтрализовать ключевой риск компании, который заключается в неудовлетворении спроса при увеличении объема заказа. Также мы хотели снизить себестоимость самого изделия», - комментирует директор по производству Дмитрий Давыдов.

Потенциал увеличения производительности при производстве полки багажника будет реализовано в большей степени за счет стандартизированной работы, а именно перебалансировки (равномерном распределении нагрузки) операторов.

«Также планируется сократить расстояния перемещений ТМЦ (металлического усилителя, раскроя заготовок из тканных материалов) и запасов незавершенной продукции в потоке. Нужно сказать, что команда сотрудников предприятия хорошо освоила материалы тренингов и уверенно приступила к практическому применению в пилотном потоке», - рассказал о внедрении инструментов бережливого производства руководитель проектов Александр Журавлев.

Управленческой командой Правительства Самарской области и Главой региона Дмитрием Азаровым уделяется большое внимание реализации национального проекта «Производительность труда». На сегодняшний день 142 предприятия Самарской области является его участником.

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